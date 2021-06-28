Она обошлась старшему наследнику Бекхэма в 10,5 миллиона долларов (287 миллионов гривен). Как выглядит дом – смотрите ниже.

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Что известно о сделке

Бруклин Бекхэм и его невеста – актриса Никола Пельц купили дом в престижном районе Беверли-Хиллс (штат Калифорния). Недвижимость обошлась паре в 10,5 миллионов долларов – это на 1 миллион долларов больше, чем запрашивал продавец. Молодые люди хотели заполучить именно этот объект, поэтому заплатили больше.

Пара заплатила за дом на миллион долларов больше, чем хотел продавец / Фото TMZ

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Что есть в доме

Двухэтажный особняк оформлен в современном стиле. В нем есть пять спален, гостиная, комната для занятия йогой, тренажерный зал, сухая сауна, парная и бар. Также в доме много больших окон и просторная терраса, а на территории расположен бассейн.

Как выглядит особняк Бруклина Бекхэма / фото TMZ: