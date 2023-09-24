Владелец Джон Брэдли построил свое здание мечты вместе со своей женой около десяти лет назад. Сейчас он готов продать таинственное жилье за 2,5 миллиона долларов. Говорит, что новому владельцу он с удовольствием расскажет все секреты дома. А пока есть всего несколько намеков.

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Прекрасный семейный дом для жизни и развлечений

Снаружи здание площадью почти 800 "квадратов" напоминает тропический отель. На первом этаже есть двойной гараж, спальня с ванной комнатой, домашний кинотеатр и мастерская.

Внутренняя лестница ведет на второй этаж в гостиную, столовую и кухню открытого плана с высокими потолками, а за ней – открытая развлекательная зона. Там же расположены еще три спальни, в главной есть гардеробная и ванная. В спальнях нет окон. Вместо них владельцы поставили двери, ведущие во двор, бассейн и зону развлечений.

Жилая зона открытой планировки / Фото Supplied

На улице обустроен небольшой бассейн. Рядом с домом сразу расположен волшебный сад со прудом, где семья больше всего любила отдыхать.

На улице есть бассейн / Фото Supplied

Как насчет секретов? Владелец совершил несколько намеков, рассказав, что дом расположен в очень частном месте. С улицы никто даже не видит, что там есть сад, пруд и бассейн. Они расположены на заднем дворе.

Сад и пруд на заднем дворе / Фото Supplied

Кроме того, в доме есть маленькая секретная комната, о которой никто не знает. Найти ее сложно, ведь она скрыта. Владелец говорит, что покажет его только тому, кто купит дом.