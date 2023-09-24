Власник Джон Бредлі побудував свій будинок мрії разом зі своєю дружиною близько десяти років тому. Зараз він готовий продати таємниче житло за 2,5 мільйона доларів. Каже, що новому власникові він із задоволенням розкаже всі секрети будинку. А поки є лише кілька натяків.

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Прекрасний сімейний будинок для життя та розваг

Зовні будинок площею майже 800 "квадратів" нагадує тропічний готель. На першому поверсі є подвійний гараж, спальня з ванною кімнатою, домашній кінотеатр і майстерня.

Внутрішні сходи ведуть на другий поверх до вітальні, їдальні та кухні відкритого плану з високими стелями, а за ними – відкрита розважальна зона. Там же розташовані ще три спальні, у головній є гардеробна та ванна. У спальнях немає вікон. Замість них власники поставили двері, які ведуть у двір, басейн і зону розваг.

Житлова зона відкритого планування / Фото Supplied

Надворі облаштований невеликий басейн. Поруч з будинком одразу розташований чарівний сад зі ставком, де сім'я найбільше любила відпочивати.

Надворі є басейн / Фото Supplied

Як щодо секретів? Власник зробив кілька натяків, розповівши, що будинок розташований у дуже приватному місці. З вулиці ніхто навіть не бачить, що там є сад, ставок і басейн. Вони розташовані на задньому дворі.

Сад і ставок на задньому дворі / Фото Supplied

Окрім того, в будинку є маленька секретна кімната, про яку ніхто не знає. Знайти її складно, адже вона прихована. Власник каже, що покаже її лише тому, хто купить будинок.