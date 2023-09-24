Дом с секретами: на рынке появилось таинственное и очень роскошное жилье

Недвижимость в Дарвине, недавно появившаяся на рынке просто невероятная. К собственности относится дом, бассейн, сад и пруд. А еще вместе со всем этим владелец продает свои секреты.

Владелец Джон Брэдли построил свое здание мечты вместе со своей женой около десяти лет назад. Сейчас он готов продать таинственное жилье за 2,5 миллиона долларов. Говорит, что новому владельцу он с удовольствием расскажет все секреты дома. А пока есть всего несколько намеков.

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Прекрасный семейный дом для жизни и развлечений

Снаружи здание площадью почти 800 "квадратов" напоминает тропический отель. На первом этаже есть двойной гараж, спальня с ванной комнатой, домашний кинотеатр и мастерская.

Внутренняя лестница ведет на второй этаж в гостиную, столовую и кухню открытого плана с высокими потолками, а за ней – открытая развлекательная зона. Там же расположены еще три спальни, в главной есть гардеробная и ванная. В спальнях нет окон. Вместо них владельцы поставили двери, ведущие во двор, бассейн и зону развлечений.

Жилая зона открытой планировки / Фото Supplied

На улице обустроен небольшой бассейн. Рядом с домом сразу расположен волшебный сад со прудом, где семья больше всего любила отдыхать.

На улице есть бассейн / Фото Supplied

Как насчет секретов? Владелец совершил несколько намеков, рассказав, что дом расположен в очень частном месте. С улицы никто даже не видит, что там есть сад, пруд и бассейн. Они расположены на заднем дворе.

Сад и пруд на заднем дворе / Фото Supplied

Кроме того, в доме есть маленькая секретная комната, о которой никто не знает. Найти ее сложно, ведь она скрыта. Владелец говорит, что покажет его только тому, кто купит дом.