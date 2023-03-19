Коттедж "Глориана" расположен в Эссексе. Он построен в 1820 году менеджером местного банка и считается бывшим охотничьим домом.

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Что скрывает дом в стиле Тюдоров

Коттедж имеет тоннель, пролегающий от дома к одному из берегов посреди Шафрон-Волдена. Дом был спроектирован как "коттедж Орне" и когда-то упоминался в книге Роджера Уайта "Коттеджи Орне: прелести простой жизни", вышедшей в 2017 году.

Яркая гостиная с деревянной мебелью / Фото Cheffins

Собственность удивительно просторна для оригинального коттеджа. Внутри вы найдете пять спален, кухню, гостиную, прачечную и погреб.

Кухня в пастельных оттенках / Фото Cheffins

Дом расположен на участке площадью более 2000 квадратных метров. Передняя часть имения ограждена карликовой кирпичной стеной.

Выходящий на юг задний сад имеет ухоженный газон, где растет много молодых деревьев. Возле коттеджа также есть деревянный сарай для хранения садового инструмента.