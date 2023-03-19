Котедж "Глоріана" розміщений в Ессексі. Він побудований у 1820 році менеджером місцевого банку та вважається колишнім мисливським будиночком.

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Що приховує будинок у стилі Тюдорів

Котедж має тунель, що пролягає від будинку до одного з берегів посеред Шафрон-Волдена. Будинок був спроєктований як "котедж Орне" і колись згадувався в книзі Роджера Вайта "Котеджі Орне: принади простого життя", що вийшла у 2017 році.

Яскрава вітальна з дерев'яними меблями / Фото Cheffins

Власність напрочуд простора для оригінального котеджу. Усередині ви знайдете п'ять спалень, кухню, вітальню, пральню та льох.

Кухня в пастельних відтінках / Фото Cheffins

Будинок розташований на ділянці площею понад 2000 метрів квадратних. Передня частина маєтку огороджена карликовою цегляною стіною.

Задній сад, що виходить на південь має доглянутий газон, де росте багато молодих дерев. Біля котеджу також є дерев'яний сарай для зберігання садового інструменту.