Сюрприз под полом: британцы нашли в кухне то, что даже не представляли

Британская пара решила обновить свою кухню. Во время ремонта они обнаружили под полом что-то удивительное.

Владельцы дома говорят, что они даже не представляли, что лежит под их полом и неосознанно ходили по нему годами. Дом, в котором они живут, построен в 1700-х годах в стиле Тюдоров.

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Британцы нашли под полом древний колодец

О своем открытии пара рассказала в тиктоке, опубликовав соответствующее видео. Британцы рассказали, что более месяца назад они ремонтировали свою кухню. В то время работали над обустройством пола с подогревом.

Расчистив землю от песка, пар наткнулся на странную гравийную смесь в одном месте. Впоследствии хозяева добрались до кирпича, имеющего круглую форму. Заинтригованные, они продолжили раскапывать и нашли полное кольцо.

Британцы нашли колодец под полом в кухне / Фото The Sun

Мы даже не подозревали, что ходили над 300-летним колодцем каждый день на протяжении последних 20 лет,

– признаются британцы.

Пара продолжала копать для того, чтобы найти источник воды. И им это удалось – колодец наполнился водой. Британцы считают, что колодец засыпали несколько десятилетий назад. Теперь они пытаются обустроить его среди своей кухни.



Пара оставит колодец в кухне / Фото из тиктока