Власники будинку кажуть, що вони навіть не уявляли, що лежить під їхньою підлогою, і неусвідомлено ходили по ньому роками. Дім, у якому вони живуть, побудований у 1700-х роках в стилі Тюдорів.

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Британці знайшли під підлогою стародавній колодязь

Про своє відкриття пара розповіла в тіктоці, опублікувавши відповідне відео. Британці розповіли, що більш ніж місяць тому вони ремонтувати свою кухню. У той час працювали над облаштовуванням підлоги з підігрівом.

Розчистивши землю від піску, пара натрапила на дивну гравійну суміш в одному місці. Згодом господарі дісталися до цегли, що мала круглу форму. Заінтриговані, вони продовжили розкопувати й знайшли повне кільце.

Британці знайшли колодязь під підлогою в кухні / Фото The Sun

Ми навіть не підозрювали, що ходили над 300-річним колодязем щодня протягом останніх 20 років,

– зізнаються британці.

Пара продовжувала копати для того, щоб знайти джерело води. І їм це вдалося – колодязь наповнився водою. Британці вважають, що криницю засипали кілька десятиліть тому. Зараз вони намагаються облаштувати її серед своєї кухні.



Пара залишить колодязь в кухні / Фото з тіктока mortylad