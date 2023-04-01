Дом расположен в городке Варрагул, в Австралии. Владельцы Кэти и Хайден Джонс решили установить потайную дверь во время ремонта и расширения дома. Тайный вход ведет из коридора в библиотеку и одну из трех спален.

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Тайные двери среди книжных полок

Иметь дом с дверью, встроенной в книжный шкаф, было давним желанием Кэти. Она очень любит читать. Джонс поручила местному столяру изготовить книжные полки вокруг двери.

Кэти рассказала, что гости думали, что в доме всего две спальни. Тогда она открывала секретную дверь и показывала им еще одну комнату.

Тайная дверь, ведущая в библиотеку и еще одну спальню / Фото Realestate

"Многие люди говорят: "Как круто". Когда приезжают внуки, они все хотят там спать,

– говорит владелица дома.

Кроме секретной двери, в доме тогда сделали полную изоляцию стен и новую крышу с 16 солнечными панелями. Тогда же владельцы сменили сантехнику и электропроводку. Они расширили дом, добавив новую кухню, отдельный туалет, ванную комнату, большую прачечную и гостиную.

Просторный дом с панорамными окнами / Фото Realestate

Сейчас здание продают 1,25 миллиона долларов. В собственности также двойной гараж, отдельный навес для автомобиля, кладовая и сад с маленьким огородом.