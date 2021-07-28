Известный телеведущий продает особняк за 44 миллиона долларов: как выглядит дом

Американский телеведущий Мэтт Лауэр продает свой роскошный дом возле Нью-Йорка. Особняк, расположенный в районе Хэмптонс, оценили в 44 миллиона долларов (1,2 миллиарда гривен).

Новый владелец также получит собственный пляж и пирс на берегу Атлантического океана. Как выглядит объект недвижимости – смотрите далее.

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Мэтт Лауэр Экс-ведущий программы Today на канале NBC. Там он проработал 21 год (с 1996 по 2017 год). Журналиста обвинили в изнасиловании коллеги на Олимпиаде в Сочи, после чего его уволили с канала.

Что известно о доме

Мэтт Лауэр вместе с супругой Аннет Роке купили дом у Ричарда Гира в 2016 году. Спустя 3 года пара развелась и имение было выставлено на продажу за 44,8 миллиона долларов (1,1 миллиарда гривен по курсу на то время). Покупатель так и не нашелся, поэтому цена была снижена до 44 миллионов долларов.

Из дома открывается невероятный вид / Фото realtor

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Что есть на территории и в доме

Роскошный дом расположен на первой береговой линии Атлантического океана. На территории есть собственный 90-метровый пляж и пирс. В основном особняке, который был построен в 1902 году, есть 6 спален и 7 ванных комнат. Интерьер оформлен в светлых тонах. Также здесь расположены два гостевых коттеджа, бассейн с подогревом и чайный дом.

Как выглядит дом телеведущего за 44 миллиона долларов / Фото Realtor.com: