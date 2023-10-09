Зелёный – фантастический цвет, который можно использовать в дизайне интерьера всех комнат. Например, яркий и смелый оттенок создаст энергичную атмосферу на кухне или столовой, тогда как приглушенный и нежный тон придаст уюту и ощущению покоя в спальне или гостиной.

Обратите внимание Какую квартиру выбрать: плюсы и минусы жизни на высоких и низких этажах

Белый

Коридор с темно-зеленым книжным шкафом на фоне белой двери и интерьера спальни / Фото Naomi Astley Clarke

Коралловый

Гостиная с темно-зелеными стенами и коралловым диваном / Фото Blessed Little Bungalow

Темно-синий

Душ с темно-зеленой плиткой на фоне темно-синей стены / Фото Violet & George

Салатовый

Двухцветная стена в прихожей / Фото Little Greene

Черный

Черно-белая небольшая кухня с зеленой стеной / Фото Fenwick & Tilbrook