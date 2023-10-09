Зелений – фантастичний колір, який можна використовувати в дизайні інтер'єру всіх кімнат. Наприклад, яскравий і сміливий відтінок створить енергійну атмосферу на кухні чи їдальні, тоді як приглушений і ніжний тон додасть затишку й відчуття спокою у спальні або вітальні.
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Білий
Коридор з темно-зеленою книжковою шафою на тлі білих дверей та інтер'єру спальні / Фото Naomi Astley Clarke
Кораловий
Вітальня з темно-зеленими стінами та кораловим диваном / Фото Blessed Little Bungalow
Темно-синій
Душ з темно-зеленою плиткою на тлі темно-синьої стіни / Фото Violet & George
Салатовий
Двоколірна стіна в передпокої / Фото Little Greene
Чорний
Чорно-біла невелика кухня із зеленою стіною / Фото Fenwick & Tilbrook