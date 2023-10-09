Какие цвета сочетаются с темно-зеленым: 5 идей для роскошного и вневременного дизайна
Источник:Homes & Gardens
Красота темно-зеленого в том, что он может добавить глубины как бледным тонам, так и ярким оттенкам. Существует много невероятных цветов, которые являются отличным паром для этого ценного оттенка.
Зелёный – фантастический цвет, который можно использовать в дизайне интерьера всех комнат. Например, яркий и смелый оттенок создаст энергичную атмосферу на кухне или столовой, тогда как приглушенный и нежный тон придаст уюту и ощущению покоя в спальне или гостиной.
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