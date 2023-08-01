Дизайнеры выбирают цвет для спальни с учетом модных тенденций, стиля, площади комнаты и освещения. Сейчас актуальны такие цвета: оливковый, изумрудный, черный, сливовый, индиго, кофейный, бордовый, серый и графитовый.

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Вам не обязательно слепо следить за модой. Выбирайте темные цвета, которые нравятся. Список актуальных – это только ваше приложение.

Используйте контрастные и нейтральные оттенки, чтобы комната не была хмурой. Черно-белая классика выглядит стильно, не надоедает и всегда в моде. Шоколадно-молочная спальня – интересный и теплый вариант.

Плюсы черного интерьера

Универсальный . Темный цвет является фоном, что позволяет создать хорошие акценты с помощью ярких тонов.

. Темный цвет является фоном, что позволяет создать хорошие акценты с помощью ярких тонов. Зрительно увеличивает пространство . Есть мнение, что создать эффект большего пространства можно только с помощью светлых оттенков. Однако с этой задачей не хуже справятся глубокие и холодные тона.

. Есть мнение, что создать эффект большего пространства можно только с помощью светлых оттенков. Однако с этой задачей не хуже справятся глубокие и холодные тона. Практический. Если правильно выбрать цвет стен и мебели, то она будет скрывать загрязнение. Вам не придется убирать каждый день.

Минусы спальни в темных тонах

Темная спальня не имеет существенных недостатков, но некоторые нюансы все же есть. Вам нужно будет использовать несколько источников освещения в разных плоскостях, чтобы комната не казалась мрачной. Кроме того, добавьте яркие акценты, используя подушки, картины, пуфы и другое. Такие детали с течением времени можно заменить, не потратив при этом больших средств.

Темная палитра не рекомендована во французском или испанском стиле, потому что для них характерны светлые и яркие сочные цвета.

Спальня будет роскошной и изысканной в темных тонах, если вы хорошо продумаете все детали.