Спальня в темных тонах: рассказываем о преимуществах и недостатках
Источник:Room to do
Чаще спальню окрашивают в нежные пастельные цвета. Однако темные тона на стенах создают элегантный вид, и современные дизайнеры используют их все чаще.
Дизайнеры выбирают цвет для спальни с учетом модных тенденций, стиля, площади комнаты и освещения. Сейчас актуальны такие цвета: оливковый, изумрудный, черный, сливовый, индиго, кофейный, бордовый, серый и графитовый.
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Вам не обязательно слепо следить за модой. Выбирайте темные цвета, которые нравятся. Список актуальных – это только ваше приложение.
Используйте контрастные и нейтральные оттенки, чтобы комната не была хмурой. Черно-белая классика выглядит стильно, не надоедает и всегда в моде. Шоколадно-молочная спальня – интересный и теплый вариант.
Плюсы черного интерьера
- Универсальный. Темный цвет является фоном, что позволяет создать хорошие акценты с помощью ярких тонов.
- Зрительно увеличивает пространство. Есть мнение, что создать эффект большего пространства можно только с помощью светлых оттенков. Однако с этой задачей не хуже справятся глубокие и холодные тона.
- Практический. Если правильно выбрать цвет стен и мебели, то она будет скрывать загрязнение. Вам не придется убирать каждый день.
Минусы спальни в темных тонах
Темная спальня не имеет существенных недостатков, но некоторые нюансы все же есть. Вам нужно будет использовать несколько источников освещения в разных плоскостях, чтобы комната не казалась мрачной. Кроме того, добавьте яркие акценты, используя подушки, картины, пуфы и другое. Такие детали с течением времени можно заменить, не потратив при этом больших средств.
Темная палитра не рекомендована во французском или испанском стиле, потому что для них характерны светлые и яркие сочные цвета.
Спальня будет роскошной и изысканной в темных тонах, если вы хорошо продумаете все детали.