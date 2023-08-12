Как добавить тепла в интерьер: воспользуйтесь этим методом при ремонте

Есть много способов добавить тепла и уюта в интерьер. Но этот метод нравится всем, ведь результат каждый раз просто невероятный.

В последнее десятилетие отделка стен деревянными материалами стала очень популярной. Комнаты с акцентной деревянной стеной смотрятся очень красиво. Такая деталь придает уют любой комнате. Обшить стену деревянными панелями – это метод номер один, чтобы сделать простор теплым и приветливым.

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Дерево всегда добавляет тепла

"В большинстве проектов использование простого гипсокартона осталось в прошлом. Сегодня мы обрабатываем каждую стену деревом, штукатуркой или обоями, создавая выразительную и привлекательную атмосферу", – говорит главная дизайнер и владелица Cortney Bishop Design Кортни Бишоп.

Одна, облицованная деревом, стена может зрительно улучшить облик всей комнаты. "Эта техника придает содержательности, материальности и текстуры стенам, наполняя простор душевной атмосферой", - добавляет Бишоп.

Стена в коридоре, облицована светлым деревом / Фото Кортни Бишоп

Выбирая древесину для отделки стенок, учитывают несколько факторов, учитывая желаемый эстетический вид, декор и личные предпочтения. Белый дуб, например, добавляет света и свежести, а грецкий орех – насыщенности и глубины. Также выбирают регенерированную древесину, которая придает деревенскому уюту.

Облицовка деревом улучшила подход экспертов к дизайну интерьера. Выйдя за пределы простого гипсокартона и выбрав дерево, они теперь могут "поднять душу" любого пространства. А самое главное, что дерево всегда в тренде.

"Мастерство и текстура этого метода способствуют созданию уникальной атмосферы, которая является вневременной и увлекательной. Не стесняйтесь исследовать мир обработки древесины и раскрыть ее трансформационную силу в вашем доме", - говорит дизайнер.

Темная деревянная стена создает хороший контраст / Фото CP Hart