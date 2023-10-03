Как дизайнеры определяют, какие цвета теплые, а какие нет? Они опираются на собственные ощущения, когда смотрят на разные тона. Многие цвета действительно создают ощущение тепла. Очевидными теплыми тонами, например, являются красные и оранжевые оттенки. Но в дополнение к огненным цветам, существует множество других, возможно, более хрупких вариантов.

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Лучшие теплые цвета для уютного дизайна

"Теплые цветовые схемы состоят из оранжевых, красных и желтых и даже коричневых тонов. Цвета, отражающие солнце и создающие ощущение тепла. Эти цвета делают комнату более уютной и часто используют при окрашивании больших комнат, чтобы добавить тепла", – говорит дизайнер Кристен Фиоре.

Гостиная с оранжевым диваном / Фото Future

Если вы хотите немного "повысить температуру в комнате", попробуйте добавить красные в оранжевые акценты. Однако имейте в виду, что это будет атмосфера тепла. Теплые цвета физически не изменяют температуру в комнате, а только наши ощущения и представление об уюте.

Горчично-желтый и коричневый в прихожей / Фото Future

Если смотреть на стандартный цветовой круг, то к теплым тонам относятся: красно-фиолетовый, красный, красно-оранжевый, оранжевый, желто-оранжевый, желтый и желто-зеленый. Однако дизайнеры говорят, что теплыми также есть коричневый и бежевый.

"Горично-желтый и насыщенный коричневый – это землистые цвета, которые помогают приглушить естественное и искусственное освещение, создавая в комнате ощущение тепла и атмосферы. А балансировка этих цветов теплым белым может придать желаемую легкость", – делятся дизайнеры.



Землистые и яркие тона в гостиной / Фото Kevin Dumais