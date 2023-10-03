Як дизайнери визначають, які кольори теплі, а які – ні? Вони опираються на власні відчуття, коли дивляться на різні тони. Багато кольорів справді створюють відчуття тепла. Очевидними теплими тонами є, наприклад, червоні та помаранчеві відтінки. Та на додаток до вогненних кольорів, існує безліч інших, можливо, більш тендітних варіантів.

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Найкращі теплі кольори для затишного дизайну

"Теплі колірні схеми складаються з помаранчевих, червоних і жовтих і навіть коричневих тонів. Кольори, які відбивають сонце та створюють відчуття тепла. Ці кольори роблять кімнату більш затишною і часто використовують під час фарбування великих кімнат, щоб додати тепла", – каже дизайнерка інтер'єру Крістен Фіоре.

Вітальня з помаранчевим диваном / Фото Future

Якщо ви хочете трохи "підвищити температуру в кімнаті", спробуйте додати червоних в помаранчевих акцентів. Однак майте на увазі, що це буде саме атмосфера тепла. Теплі кольори фізично не змінюють температуру в кімнаті, а лише наші відчуття та уявлення про затишок.

Гірчично-жовтий та коричневий у передпокої / Фото Future

Якщо дивитися на стандартне колірне коло, то до теплих тонів належать: червоно-фіолетовий, червоний, червоно-оранжевий, оранжевий, жовто-оранжевий, жовтий і жовто-зелений. Однак дизайнери кажуть, що теплими також є коричневий та бежевий.

"Гірчично-жовтий і насичений коричневий – це землисті кольори, які допомагають приглушити природне та штучне освітлення, створюючи в кімнаті відчуття тепла та атмосфери. А балансування цих кольорів теплим білим може додати бажаної легкості", – діляться дизайнери.



Землисті та яскраві тони у вітальні / Фото Kevin Dumais