Об этом сообщили участники саммита Bloomberg CityLab. В рамках события они посетили бывшую тюрьму, которая располагалась на площади более 3 гектаров. В общей сложности здесь было обустроено 6 многоэтажных корпусов.

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Что известно о тюрьме Bijlmerbajes

Тюрьму построили в 1970-х годах, но с 2016 года она не выполняет свою функцию. Следовательно, город продал заброшенный участок, который превратят в жилой район.



На участке продолжаются ремонтные работы / Фото Bloomberg

Интересно, что первоначально тюрьма практически не имела атрибутов типичных мест лишения свободы. На окнах не было решеток, а заключенные имели возможность свободно перемещаться по территории. К тому же заключенные могли заказывать еду в камеру, арендовать телевизор и носить собственную одежду вместо стандартной тюремной. Таким образом, город стремился создать гуманную тюрьму.

К сожалению, идеалистический проект с акцентом на реабилитацию не сработал. Из-за массовых побегов заключенных, на окнах установили металлическую решетку. До 2016 года Bijlmerbajes напоминал любую другую тюрьму.

Новая жизнь бывшей тюрьмы

Город продал участок в 2018 году. Новым владельцем стала компания Bajeskwartier, которая и представила проект современного комплекса. Согласно планам, он должен быть стойким и инклюзивным, работать на тепловой и солнечной энергии.

Известно, что обустроят жилье для жителей с низким и средним уровнем доходов и студентов, а также построят школу, гостиницу, пивоварню и конференц-зал Bajes Lounge. Последний в настоящее время является одним из помещений, находящихся на финальной стадии преобразования.



Конференц-зал Bajes Lounge / Фото Bloomberg

Также генеральный план от Bijlmerbajes предполагает, что комплекс будет свободен от авто, здесь обустроят около 70 садов, зоны для спорта и отдыха. Сборные элементы из существующих стен предлагают повторно использовать для обшивки домов, тюремные решетки – как балюстрады, а двери камер станут панелями для новых пешеходных мостов.



Тюрьму в Амстердаме превратят в многофункциональный жилой комплекс / Фото OMA

Кроме того, разработчики предложили сохранить одну из тюремных башен, которая будет превращена в многоквартирный дом. В то же время жители Амстердама недовольны тем, что им не предоставили возможность оценить, во что превратится бывшая тюрьма.



Тюрьму в Амстердаме превратят в многофункциональный жилой комплекс / Фото OMA