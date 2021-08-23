Тому краще врахувати й спланувати все заздалегідь. 5 важливих порад дала дизайнерка інтер'єру Вікторія Файнблат.

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ТОП порад для ванної

Водонагрівач

За словами дизайнерки інтер'єру, рано чи пізно всі приходять до рішення встановити водонагрівач. Особливо це бажання виникає влітку, коли на тривалий час відключають гарячу воду. Тому краще разу вивести комунікації для водонагрівача.

Гідроізоляція

Подбайте про гідроізоляцію – це обов'язковий етап ремонту ванної кімнати. Якщо його пропустити, при протіканні вода проникне через тріщини у міжплиткових швах. У результаті – цвіль, грибок або рахунок за ремонт стелі у сусідів знизу,

– уточнила Вікторія Файнблат.

Труби

Не варто економити на трубах. Багато хто вибирає труби дешевші, замовляють схему простішу та ігнорують необов'язкові деталі. Дизайнерка інтер'єру наголосила, що така ощадливість може мати не дуже приємні наслідки.

У ванній потрібна витяжка, гідроізоляція та якісні труби / Фото pinterest

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Гіпсові суміші

Гіпс – матеріал, який вбирає воду, тому склади на його основі не використовують у ванній. Якщо рідина потрапить у міжплитковий шов, штукатурка вбере її та вздується. Це призведе до проблем з плиткою.

Витяжка

Ванна – приміщення з високою вологістю. Для того щоб у приміщенні не з'явилася цвіль, встановіть витяжку – вона нормалізує вологість і позбавить від запахів.

Текст публікації Вікторії Файнблат:

Головні поради для ванної

Встановіть водонагрівач – рано чи пізно літні тижні без гарячої води змусять купити водонагрівач. Краще з самого початку вивести комунікації – тоді залишиться тільки купити та підключити прилад.

Подбайте про гідроізоляцію – це обов'язковий етап ремонту ванної кімнати. Якщо його пропустити, при протіканні вода проникне через тріщини у міжплиткових швах. В результаті – цвіль, грибок або рахунок за ремонт стелі у сусідів знизу.

Не економте на трубах – на трубах зазвичай намагаються заощадити трьома способами: купують дешевше, замовляють схему простішу та ігнорують необов'язкові деталі. Але іноді у такий ощадливості можуть бути не дуже приємні наслідки.

Не використовуйте гіпсові суміші – гіпс вбирає воду, тому склади на його основі не використовують у ванній. Якщо рідина потрапить у міжплитковий шов, штукатурка вбере її та вздується, а плитка відлетить.

Підключіть витяжку – у ванній вологе повітря, і, якщо загальнобудинкова вентиляція справляється не дуже добре, у приміщенні з'явиться цвіль. Щоб цього уникнути, встановіть витяжку – вона нормалізує вологість і позбавить від запахів.