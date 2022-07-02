Торговаться можно как никогда раньше: аналитик о рынке недвижимости в условиях войны

Риелторы отмечают, что рынок жилья постепенно восстанавливается, но активность покупателей упала. Сейчас масштабный отложенный спрос на недвижимость, однако украинцы интересуются объектами выборочно.

Так, по словам аналитика Максима Орищака, население присматривается к жилым комплексам, возведенным на 60% и более. Кроме того, жилье ищут в относительно безопасных регионах страны.

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Стоимость квадратных метров в Украине будет падать

Орищак считает, что в условиях войны застройщики будут продавать недвижимость по нужде населения. Соответственно, пока нельзя прогнозировать подорожание.

Рост цен в этом секторе ожидается на том этапе, когда экономика Украины развивается и у населения растет достаток,

– отметил он.

В то же время, он отметил, что период войны, когда семьи теряют кормильцев, а заработные платы не растут – недвижимость будут продавать для того, чтобы улучшить финансовое положение. Обогащаться квадратными метрами начнут те, у кого есть избыток накоплений.

Именно они, понимая ситуацию, будут выискивать "горячие варианты",

– подчеркивает аналитик.

Застройщики начнут предлагать покупателям и инвесторам скидки

На данный момент на рынке условия будут диктовать покупатели, вероятно, компании-застройщики начнут предлагать им и инверсорам акции и существенные скидки. Скорее всего, граждане не готовы сейчас платить по частям за будущее жилье, где еще только заливается фундамент.

Если говорить о потенциале падения цен, то следует учитывать ценовые и неценовые условия, а главное – валюту сделки и срочность. Можно ожидать, что люди сделают дешевле продажи, если получают на руки всю сумму и в долларах или евро. Сумма скидки может смело падать на 35 – 40%,

– отметил Орищак.

Он добавляет, что сейчас рынок принадлежит покупателю, так что торговаться можно как никогда раньше.

Если мы говорим о продаже за гривну, то скидка будет максимум 15 – 20%. Продажа квартиры в рассрочку, вероятно, даже не будет рассматриваться. Просто покупать квартиры, в связи с расширением семьи или офисы на будущее в связи с открытием нового бизнеса – этого не стоит ждать в ближайшие 5 – 8 лет,

– объясняет аналитик.

Если население Украины будет искать умеренно дешевые предложения, то не все продавцы будут готовы снижать цену, особенно, если покупали в разы дороже. Однако люди будут срочно продавать по дешевке жилье только, если ситуация значительно ухудшится. Оптимистического сценария с ростом цен на недвижимость пока ждать не стоит, отмечает эксперт, потому что война еще продолжается.