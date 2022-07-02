Так, за словами аналітика Максима Орищака, населення приглядається до житлових комплексів, що зведені на 60% й більше. Крім того, житло шукають у відносно безпечних регіонах країни.

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Вартість квадратних метрів в Україні падатиме

Орищак вважає, що в умовах війни забудовники продаватимуть нерухомість за потребою населення. Відповідно наразі не можна прогнозувати подорожчання.

Зростання цін у цьому секторі очікується на тому етапі, коли економіка України розвивається й у населення зростає достаток,

– зауважив він.

Водночас він зазначив, що період війни, коли сім'ї втрачають годувальників, а заробітні плати не зростають – нерухомість продаватимуть для того, щоб покращити фінансове становище. Збагачуватися квадратними метрами почнуть ті, хто має надлишок накопичень.

Саме вони, розуміючи ситуацію, вишукуватимуть "гарячі варіанти",

– наголошує аналітик.

Забудовники почнуть пропонувати покупцям й інвесторам знижки

Наразі на ринку умови диктуватимуть покупці, ймовірно, компанії-забудовники будуть робити акції та пропонувати їм, а також інвесторам суттєві знижки. Скоріш за все, громадяни не готові зараз платити частинами за майбутнє житло, де ще лише заливається фундамент.

Якщо говорити про потенціал падіння цін, то варто враховувати цінові та нецінові умови, а головне – валюту угоди та терміновість. Можна чекати, що люди зроблять дешевшим продаж, якщо отримують на руки всю суму і в доларах, чи євро. Сума знижки може сміливо падати на 35 – 40%,

– зазначив Орищак.

Він додає, що зараз ринок належить покупцю, тож торгуватися можна як ніколи раніше.

Якщо ми говоримо про продаж за гривню, то знижка буде максимуму 15 – 20%. Продаж квартири на виплат, ймовірно, навіть не розглядатиметься. Просто купувати квартири, у зв'язку з розширенням сім'ї, або офіси на майбутнє у зв'язку з відкриттям нового бізнесу – цього не варто чекати в найближчі 5 – 8 років,

– пояснює аналітик.

Якщо населення України шукатиме помірно дешеві пропозиції, то не всі продавці будуть готові знижувати ціну, особливо якщо купували в рази дорожче. Однак люди терміново продаватимуть задешево житло лише, якщо ситуація значно погіршиться. Оптимістичного сценарію зі зростанням цін на нерухомість поки чекати не варто, наголошує експерт, бо війна ще триває.