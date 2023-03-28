Уникальный таунхауз вмещает три спальни. Его общая площадь составляет около 225 квадратных метров.

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Заглянем внутрь

В 2018 году в доме жили супруги врачи. Они обновили кухню 20 века, переработали электричество, системы водоснабжения, отопления и кондиционирования. "В доме нужно было сделать многое, но мы хотели сохранить все исторические элементы", – говорит житель Питер Вайс.

Таунхаус имеет исторически точные створчатые окна и двускатную крышу с мансардными окнами. Кроме спален, дом вмещает большую гостиную, обеденную зону и дополнительную зону отдыха на верхнем этаже. На заднем дворе есть сад.

В таунхаузе сохранили древние элементы, хотя и осовременили его / Фото Nick Cann

По словам местного историка Кристины Рэй Батлер, первые владельцы дома были торговцами, и на протяжении веков здание неоднократно переходило из рук в руки.

Приблизительно в 1920 году недвижимостью владел писатель, автор "Порги" Дюбоз Хейворд, С 1941 по 2015 годы там жила чарльстонская семья юристов и государственных служащих.