Какой прекрасный стиль дизайна будет в тренде в 2024 году: прогноз дизайнеров

Поскольку 2023 год уже подходит к концу, дизайнеры прогнозируют, какие же тренды будут поражать нас в следующем году. Очень популярным в 2024 будет один из стилей, который появился недавно, но уже успел всем понравиться.

Сочетая прекрасный дизайн сельского фермерского дома и современного интерьера, дизайнеры создали новый стиль. Для него характерны традиционные и природные элементы декора, много деревьев, нейтральные тона и уютная, тактильная текстура.

Обратите внимание Защитные сооружения в новостройках: повлияют ли укрытие на стоимость квартир и сроки сдачи объекта

Современный сельский стиль – один из трендов 2024 года.

"Эта тенденция была популярной и в 2023 году по той причине, что это чрезвычайно гибкий стиль. Хотя каждый человек имеет разный вкус по дизайну квартиры, но он нравится всем. Маловероятно, что современный сельский стиль куда-то денется в ближайшее время, поскольку он очень универсален», – говорит американский дизайнер Брук Бердон.

Гостиная в современном деревенском стиле / Фото Lulu and Georgia

В интерьере современного деревенского стиля используют необработанную древесину, которую сочетают с чистыми геометрическими формами, чтобы придать современности. Основные цвета – землистые, а это оттенки бежевого, коричневого, приглушенного оранжевого и желтого, хаки и оливкового. Хорошей изюминкой в современном доме будет антикварная мебель и винтажные аксессуары.

Кухня с приглушенными оранжевыми акцентами / Фото Mary Wadsworth

"Современная деревенская тенденция всегда будет популярной эстетикой в доме. Владельцы домов всегда ищут способы использовать более естественные текстуры, создать гармоничный баланс между современной функциональностью и вневременным дизайном", – убеждены специалисты.

Дело в минималистских формах и использовании теплого дерева. Это два момента, которые вызывают у людей чувство связи с природой, одновременно удовлетворяя практические потребности.

Уютная спальня в теплых нейтральных тонах / Фото Lulu and Georgia