Вместо громких и огромных элементов или принтов эксперты советуют использовать нежный цветочный дизайн. В этом году тренд на милые весенние интерьеры.

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Новый тренд с запахом весны

Цветы присутствуют почти во всех эстетических направлениях, которые сейчас популярны – максималистическом декоре, биофильном и коттеджкоре.

Дизайнер Кейтлин Уилсон высказала свой взгляд на цветочный дизайн в книге "Возвращение к красоте". Она рассказала, что в тренде сейчас изысканность и это не просто так: смена была неизбежна после лет строгого минимализма.

Цветочный декор снова в тренде / Фото Jennifer Hunter Design

"После десятилетий простых, мягких дизайнерских тенденций люди возвращаются к классике – традиционной философии и элементам декора, где больше значит больше, а цвет и узор воспринимаются", – говорит Уилсон.

Дизайнер интерьера Дженнифер Хантер соглашается: "Я думаю, что возрождение красивого декора является реакцией на тенденцию минимализма в дизайне, которая существует так долго. Людям надоел скучный дизайн, и они ищут больше интереса, пространства и радости".

Акцентная стена с цветочным принтом / Фото Caitlin Wilson

Цветы можно использовать повсюду

"Цветы могут быть везде: на обоях, подушках, коврах и т.д. Освещение и столярные изделия также отличные способы придать эффект с помощью роскошных женских деталей", – рассказывают эксперты.

Цветочные подушки и кресла отлично дополняют интерьер / Фото Caitlin Wilson

Однако во всех дизайнах важно соблюдать баланс. Настоящий ключ к этой эстетике состоит в том, чтобы все выглядело аккуратно. Склонить весы к суетливому и чрезмерному довольно легко. Будьте осторожны.