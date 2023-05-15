Замість "гучних" та величезних елементів чи принтів експерти радять використовувати ніжний квітковий дизайн. Цього року тренд на милі весняні інтер'єри.

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Новий тренд із запахом весни

Квіти присутні майже в усіх естетичних напрямках, які зараз популярні – максималістичному декорі, біофільному та котеджкорі.

Дизайнерка Кейтлін Вілсон висловила свій погляд щодо квіткового дизайну в книзі "Повернення до краси". Вона розповіла, що в тренді зараз вишуканість і це не просто так: зміна була неминуча після років суворого мінімалізму.

Квітковий декор знову в тренді / Фото Jennifer Hunter Design

"Після десятиліть простих, м'яких дизайнерських тенденцій люди повертаються до класики – традиційної філософії та елементів декору, де більше означає більше, а колір і візерунок сприймаються", – каже Вілсон.

Дизайнерка інтер'єру Дженніфер Хантер погоджується: "Я думаю, що відродження красивого декору є реакцією на тенденцію мінімалізму в дизайні, яка існує так довго. Людям набрид нудний дизайн, і вони шукають більше інтересу, простору та радості".

Акцентна стіна з квітковим принтом / Фото Caitlin Wilson

Квіти можна використовувати всюди

"Квіти можуть бути скрізь: на шпалерах, подушках, килимах тощо. Освітлення та столярні вироби також чудові способи додати ефекту за допомогою розкішних жіночих деталей", – розповідають експерти.

Квіткові подушки та крісла чудово доповнюють інтер'єр / Фото Caitlin Wilson

Проте у всіх дизайнах важливо дотримуватися балансу. Справжній ключ до цієї естетики полягає в тому, щоб усе виглядало акуратно. Схилити терези до метушливого та надмірного досить легко. Будьте обережні.