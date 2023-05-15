Какой тренд декора набирает обороты в 2023 году: вы имейте это увидеть
Источник:Homes & Gardens
Хотя этот дизайн не новый, но он стал очень желанным весной 2023 года. Дизайнеры говорят, что эта тенденция будет актуальна длительное время.
Вместо громких и огромных элементов или принтов эксперты советуют использовать нежный цветочный дизайн. В этом году тренд на милые весенние интерьеры.
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Новый тренд с запахом весны
Цветы присутствуют почти во всех эстетических направлениях, которые сейчас популярны – максималистическом декоре, биофильном и коттеджкоре.
Дизайнер Кейтлин Уилсон высказала свой взгляд на цветочный дизайн в книге "Возвращение к красоте". Она рассказала, что в тренде сейчас изысканность и это не просто так: смена была неизбежна после лет строгого минимализма.
"После десятилетий простых, мягких дизайнерских тенденций люди возвращаются к классике – традиционной философии и элементам декора, где больше значит больше, а цвет и узор воспринимаются", – говорит Уилсон.
Дизайнер интерьера Дженнифер Хантер соглашается: "Я думаю, что возрождение красивого декора является реакцией на тенденцию минимализма в дизайне, которая существует так долго. Людям надоел скучный дизайн, и они ищут больше интереса, пространства и радости".
Цветы можно использовать повсюду
"Цветы могут быть везде: на обоях, подушках, коврах и т.д. Освещение и столярные изделия также отличные способы придать эффект с помощью роскошных женских деталей", – рассказывают эксперты.
Однако во всех дизайнах важно соблюдать баланс. Настоящий ключ к этой эстетике состоит в том, чтобы все выглядело аккуратно. Склонить весы к суетливому и чрезмерному довольно легко. Будьте осторожны.