Какой тренд обоев возвращается в 2023 году

Обои с разными цветами и веточками снова станут трендовыми в течение 2023 года. Их будут использовать в любой комнате.

"В 2023 году мы увидим удивительные и увлекательные обои с цветами, горами, облаками и густыми листьями", – говорит эксперт. Сейчас дизайнеры погружаются в идеи обоев с цветочным орнаментом, чтобы знать, как лучше всего использовать и стилизовать их в интерьере.

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Почему стоит выбирать цветочные обои

Не все обои с цветочным орнаментом должны быть яркими и насыщенными. Есть много деликатных и утонченных дизайнов. Они идеально подходят для спокойного стиля.

Вот прекрасные ветки на обоях, которые "прорастают" только снизу. Они выглядят так, будто поднимаются к потолку, а стебли словно колышет легкий весенний ветерок.

Легкие цветастые обои / Фото Little Greene

Использование более естественных цветов и ботанических узоров придает красоту в домашнее пространство. Это помогает отдохнуть и расслабиться.

Красочный узор с романтическими цветами / Фото V&A

Цветочные обои всегда будут актуальны, поскольку они очень универсальны. Цветочный принт уже долго остается одним из самых популярных стилей обоев, которые можно использовать в дизайне как традиционных, так и современных домов. Всегда найдутся обои с цветочным рисунком, которые дополнят любой интерьер.

Цветочные обои в интерьере стиля кантри / Фото Sanderson