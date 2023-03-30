"У 2023 році ми побачимо дивовижні та захопливі шпалери з квітами, горами, хмарами та густим листям", – говорить експерт. Зараз дизайнери заглиблюються в ідеї шпалер із квітковим орнаментом, щоб знати, як найкраще використовувати та стилізувати їх в інтер'єрі.

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Чому варто обирати квіткові шпалери

Не всі шпалери з квітковим орнаментом мають бути яскравими та насиченими. Є багато делікатних та витончених дизайнів. Вони ідеально підходять для спокійного стилю.

Ось прекрасні гілки на шпалерах, що "проростають" лише знизу. Вони виглядають так, ніби підіймаються до стелі, а стебла наче колише легкий весняний вітерець.

Легкі квітчасті шпалери / Фото Little Greene

Використання більш природних кольорів і ботанічних візерунків додає краси в домашній простір. Це допомагає відпочити та розслабитися.

Барвистий візерунок з романтичними квітами / Фото V&A

Квіткові шпалери завжди будуть актуальні, оскільки вони надзвичайно універсальні. Квітковий принт вже тривалий час залишається одним із найпопулярніших стилів шпалер, які можна використовувати в дизайні як традиційних, так і сучасних будинків. Завжди знайдуться шпалери з квітковим малюнком, які доповнять будь-який інтер'єр.

Квітчасті шпалери в інтер'єрі стилю кантрі / Фото Sanderson