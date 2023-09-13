"Баклажановая осень" – именно та называется новая цветовая тенденция в дизайне кухни. Трендовыми станут теплые, глубокие винные цвета, которые ассоциируются с баклажанами.

Обратите внимание Льготная ипотека под 7%: сколько придется платить за собственную квартиру в разных городах Украины

Цвета, согревающие дом

Баклажановый – естественный цвет интерьера, который эксперты считают синонимом осени. Как объясняет дизайнер интерьера Эми Уилсон: "Эта цветовая палитра идеально дополняет смену времен года благодаря насыщенным тонам, которые помогают создать уютную и привлекательную атмосферу".

Правильное использование винных и баклажанных оттенков придаст элегантности и стилю вашему интерьеру.

Баклажановый – это насыщенный жаркий цвет, который удивительно универсален и прекрасно подходит для любой кухни. Это одновременно высокая ставка на гламур, драму и утонченность, а также создание теплого и привлекательного пространства,

– объясняет эксперт по дизайну кухни Элизабет Шервин.

Акцентная баклажанная стена с плиткой / Фото Naked Kitchens

"Баклажановый одновременно изысканный и землистый, что делает его любимым цветом для дизайна элитных кухонь. Он прекрасно дополняет теплые оттенки, которые многие люди обычно ассоциируют с осенью, как сеена, золотарник и ржавчина", – рассказывает дизайнер интерьера Кэти Куо.

Использование баклажанного может показаться слишком смелым шагом, но на самом деле он может выглядеть изящно, если спланировать дизайн правильно. Эффектный интерьер кухни гарантирован в любом случае.

Кухня в винных тонах.

Эми Уилсон также предлагает совмещать баклажановые тона с природными текстурами: "Эта тенденция идеально дополнит ваш дом, если на полу и мебели будет много дерева"