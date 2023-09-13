"Баклажанова осінь" – саме та називається нова колірна тенденція в дизайні кухні. Трендовими стануть теплі, глибокі винні кольори, які асоціюються з баклажанами.

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Кольори, які зігрівають дім

Баклажановий – природний колір інтер'єру, який експерти вважають синонімом осені. Як пояснює дизайнер інтер'єру Емі Вілсон: "Ця колірна палітра ідеально доповнює зміну пір року завдяки насиченим тонам, які допомагають створити затишну та привабливу атмосферу".

Правильне використання винних і баклажанових відтінків додасть також елегантності та стилю вашому інтер'єру.

Баклажановий – це насичений спекотний колір, який напрочуд універсальний і чудово підходить для будь-якої кухні. Це водночас висока ставка на гламур, драму і витонченість, а також створення теплого та привабливого простору,

– пояснює експертка з дизайну кухні Елізабет Шервін.

Акцентна баклажанова стіна з плиткою / Фото Naked Kitchens

"Баклажановий водночас вишуканий і землистий, що робить його улюбленим кольором для дизайну елітних кухонь. Він чудово доповнює теплі відтінки, які багато людей зазвичай асоціюють з осінню, як-от сієна, золотарник та іржа", – розповідає дизайнерка інтер'єру Кеті Куо.

Використання баклажанового може здатися надто сміливим кроком, але насправді він може мати витончений вигляд, якщо спланувати дизайн правильно. Ефектний інтер'єр кухні гарантовано в будь-якому випадку.

Кухня у винних тонах / Фото deVOL

Емі Вілсон також пропонує поєднувати баклажанові тони з природними текстурами: "Ця тенденція ідеально доповнить ваш дім, якщо на підлозі та меблях буде багато дерева"