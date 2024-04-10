Дизайнеры назвали 5 цветов апреля, которые будут доминировать этой весной. Все яркие оттенки они советуют сочетать с белым и зеленым для сбалансированного вида.
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Насыщенный фиолетовый
Кухня с фиолетовым островом / Фото Kasia Fiszer
Весенний сад изобилует насыщенно-фиолетовыми цветами, и наш интерьер должен быть насыщен таким же взрывным цветом. Дизайнеры говорят, что фиолетовый "имеет привлекательную, доброжелательную энергию и прекрасно подходит для создания непринужденной атмосферы в доме".
Пастельный желтый
Бело-желтая кухня-шейкер / Фото deVOL Kitchens
Бледно-желтый уже давно в тренде, и этой весной он будет оставаться популярным. Этот жизнерадостный цвет наполняет комнату оптимизмом и одновременно успокаивает, как и все пастельные оттенки.
Небесно-голубой
Бледно-голубые кухонные шкафы / Фото Future
Свежий, воздушный и наполненный силой природы – светло-голубой цвет в этом году признали идеальным тоном для современных интерьеров. Его хорошо сочетать с кремовым, горчичным, а также темно-синим. Выбор зависит от атмосферы, которую вы захотите создать.
Розовый
Ярко-розовый книжный шкаф / Фото Mylands
Именно этой весной самым популярным оттенком будет ярко-розовый или его еще называют барби. Кого-то этот цвет раздражает, а кого-то – заставляет каждый раз улыбаться. В этом его уникальность.
Жженый апельсин
Оранжевая гостиная / Фото Benjamin Moore
Очень смелый цвет, который излучает энергию. Дизайнеры говорят, что он "не для осторожных". Жженый апельсин оценят только максималисты.