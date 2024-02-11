С наступлением теплой поры мы просто вынуждены добавить хоть немного яркости в наши дома. А весенние цвета являются ключевыми деталями для создания возвышенной атмосферы. Вот какие оттенки становятся популярными уже сейчас.

Обратите внимание Названы лучшие строительные компании Львова: КН РИЭЛ – среди лидеров

Нежно-розовый

Весенний интерьер с сочетанием нежно-розового и пастельно-зеленого / Фото Benjamin Moore

Весна – это время для душевной приподнятости и наслаждения светлыми и теплыми днями. Поэтому цветовые тренды этого сезона способствуют оттенкам, которые создают ощущение радости в интерьере. И это прежде всего нежно-розовые или пастельно-розовые оттенки.

Когда речь касается весенних цветов, дизайнеры советуют черпать вдохновение снаружи и вносить его внутрь. "Букет весенних цветов, теплый солнечный свет и чистое голубое небо – все это становится источником вдохновения. Цвета природы выглядят свежо и оптимистично и отражают наше настроение, когда мы проводим много времени на солнце", – утверждают эксперты.

Нежно-розовый является отличной альтернативой бежевому. Он вносит теплое сияние в ежедневную рутину, создавая привлекательную, комфортную и изысканную атмосферу.

Ярко-желтый



Традиционная ванная комната с желтым акцентом / Фото Lauren Gilberthorpe

Этот цвет тоже чаще всего ассоциируется с весной, потому что он яркий и радостный, а еще помогает создать приподнятое настроение в доме. Разве это не то, что мы хотим видеть весной?

Не стоит пугаться желтого, потому что красить стены этим цветом не обязательно. Достаточно будет добавить лишь один акцент, как в этой ванной комнате.

Теплые глиняные тона

Гостиная в бежевом и светло-коричневом оттенках / Фото Farrow & Ball

Не все решатся на яркие цвета в своих интерьерах, поэтому всегда есть нейтральные оттенки, которые подходят для каждого времени года. Речь идет о теплых глиняных тонах – весной они создают приятный, осветительный эффект в помещении.

Особенно этот цвет будет уместным в маленьких помещениях – он прекрасно "принимает" утреннее весеннее солнце.