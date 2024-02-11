З настанням теплої пори ми просто змушені додати хоч трохи яскравості в наші домівки. А весняні кольори є ключовими деталями для створення піднесеної атмосфери. Ось які відтінки стають популярними вже зараз.

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Ніжно-рожевий

Весняний інтер'єр з поєднанням ніжно-рожевого та пастельно-зеленого / Фото Benjamin Moore

Весна – це час для душевної піднесеності й насолоди світлішими та теплішими днями. Відтак колірні тренди цього сезону сприяють відтінкам, які створюють відчуття радості в інтер'єрі. І це найперше ніжно-рожеві чи пастельно-рожеві відтінки.

Коли мова стосується весняних кольорів, дизайнери радять черпати натхнення зовні та вносити його всередину. "Букет весняних квітів, тепле сонячне світло та чисте блакитне небо – усе це стає джерелом натхнення. Кольори природи виглядають свіжо й оптимістично та відображають наш настрій, коли ми проводимо багато часу на сонці", – стверджують експерти.

Ніжно-рожевий є чудовою альтернативою бежевому. Він вносить тепле сяйво у щоденну рутину, створюючи привабливу, комфортну та вишукану атмосферу.

Яскраво-жовтий



Традиційна ванна кімната з жовтим акцентом / Фото Lauren Gilberthorpe

Цей колір теж найчастіше асоціюється з весною, бо він яскравий і радісний, а ще допомагає створити піднесений настрій у домі. Хіба це не те, що ми хочемо бачити весною?

Не варто лякатися жовтого, бо фарбувати стіни цим кольором не обов'язково. Достатньо буде додати лише один акцент, як-от у цій ванній кімнаті.

Теплі глиняні тони

Вітальня в бежевому та світло-коричневому відтінках / Фото Farrow & Ball

Не всі наважаться на яскраві кольори у своїх інтер'єрах, тож завжди є нейтральні відтінки, які підходять для кожної пори року. Мовиться про теплі глиняні тони – весною вони створюють приємний, освітлювальний ефект у приміщенні.

Особливо цей колір буде доречним у маленьких приміщеннях – він чудово "приймає" ранкове весняне сонце.