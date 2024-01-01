Пять неожиданных цветов, которые останутся популярными в дизайне в 2024 году
Источник:Homes & Gardens
2023 год можно назвать ярким для мира дизайнов. Ведь мы наблюдали возрождение более смелых схем, а раньше любимые нейтральные отошли на второй план. Вот какие оттенки останутся актуальными и в этом году.
Дофаминовый декор был ключевым подходом в создании дизайнов, а использование цветов, которые вам нравятся, а не "в тренде", означало популярность таких оттенков, как теплый розовый, шалфейно-зеленый, грязно-белый и другие. Многие теплые оттенки в дальнейшем будут популярны – вот пять таких.
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