Какие оттенки зеленого являются самыми популярными в дизайнах 2024 года: вот три интересных цвета

Самым популярным оттенком зеленого в последнее время был шалфейный. Его полюбили все, ведь именно этот тон был достаточно универсальным и создавал успокаивающую атмосферу в доме. Но в 2024 году предпочтение отдают насыщенным оттенкам.

Дизайнеры заметили, что трендовыми в этом году стали более яркие и теплые зеленые. Очевидно, каждый владелец хочет создать индивидуальный, то есть ни на что не похожий дизайн. Ведь такие оттенки не совсем "обыденные" и универсальные.

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"Люди стремятся получить больше удовольствия от цветов и текстур, со вкусом экспериментируя с ярким и смелым дизайном, а не придерживаясь нейтральных, приглушенных палитр, которые доминировали в современном дизайне в последние годы", – объясняет нью-йоркский дизайнер интерьера Кортни Бреннан.

Темная зелень

Темно-зеленая гостиная с красными акцентными стульями / Фото White Arrow

Использование насыщенных темных цветов делает пространство уютным и изящным. Оттенок темной зелени особенно хорошо "работает" в небольших комнатах, в частности в гостиной или на кухне.

Яркий лайм

Лаймовые дверцы в кладовку на кухне / Фото Nina Farmer

Свежие оттенки, например зеленый лайм, с тонкими нотками желтого, довольно часто используют в интерьерах в 2024 году. Хотя это тон стиля ретро, его можно с легкостью добавлять в современные интерьеры. Главное – делать это в меру, чтобы не перегрузить дизайн таким ярким оттенком.

Насыщенный травяной

Ярко-зеленые кухонные шкафы / Фото Purple Cherry Architects

Это достаточно громкий оттенок зеленого, но не так, как лаймовый. Дизайнеры говорят, что он приносит позитив в пространство, одновременно освежая его.