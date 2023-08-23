Эксперты по дизайну интерьера просто обожают использовать оливковый как самый большой тренд. Специалисты назвали три основные причины, почему они так любят этот оттенок.

Обратите внимание Инфраструктура и планирование: на что обратить внимание при покупке дома в новостройке

Оливковый является универсальным

Эксперты обожают оттенки, идеально сочетающиеся с любым стилем дизайна и цветом. Оливковый – именно такой.

"Оливково-зеленый – это универсальный цвет. Он обеспечивает идеальный баланс между теплыми и холодными тонами", – говорит Даниэль Уфланд, эксперт по дизайну интерьера With Flitch.

Под утренним солнцем он выглядит уютным и обаятельным, а под прохладным искусственным освещением сохраняет свою спокойную элегантность. Оливковый адаптируется ко всему.

Оливковый вызывает определенную ностальгию

Гостиная, окрашенная в оливково-зеленый цвет / Фото Benjamin Moore

Оливковый зеленый – невероятно изысканный и вневременный оттенок. Он напоминает шикарные старинные постройки и излучает немного ретроэнергии.

"Мне нравится, как оливковый цвет придает чувство старого мира. Мы чувствуем ностальгию, но вместе со свежестью и органичностью", – говорит Лиззи Джексон, дизайнер интерьера из Атланты.

Оливковый – цвет природы

Осенняя цветовая гамма в гостиной с оливково-зелеными стенами / Фото Linwood

Поскольку оливково-зеленая краска напоминает об оливках – это цвет, исходящий от земли и природы. Поэтому оорганическое происхождение оливковое обладает успокаивающими свойствами.

Дизайнер интерьера Лиззи Джексон добавляет: "Постпандемическая культура заставляет нас жаждать связи с природой. Что создает его больше, чем землистые и природные оттенки, такие как оливково-зеленый?"