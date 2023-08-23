Самый большой тренд этого сезона: три причины, почему стоит полюбить оливковый оттенок

Оливковый – теплый, землистый, серовато-зеленый оттенок, являющийся настоящим трендом в мире дизайна. Чаще всего его выбирают для окрашивания стен или же покупают оливковую мебель.

Эксперты по дизайну интерьера просто обожают использовать оливковый как самый большой тренд. Специалисты назвали три основные причины, почему они так любят этот оттенок.

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Оливковый является универсальным

Эксперты обожают оттенки, идеально сочетающиеся с любым стилем дизайна и цветом. Оливковый – именно такой.

"Оливково-зеленый – это универсальный цвет. Он обеспечивает идеальный баланс между теплыми и холодными тонами", – говорит Даниэль Уфланд, эксперт по дизайну интерьера With Flitch.

Под утренним солнцем он выглядит уютным и обаятельным, а под прохладным искусственным освещением сохраняет свою спокойную элегантность. Оливковый адаптируется ко всему.

Оливковый вызывает определенную ностальгию

Гостиная, окрашенная в оливково-зеленый цвет / Фото Benjamin Moore

Оливковый зеленый – невероятно изысканный и вневременный оттенок. Он напоминает шикарные старинные постройки и излучает немного ретроэнергии.

"Мне нравится, как оливковый цвет придает чувство старого мира. Мы чувствуем ностальгию, но вместе со свежестью и органичностью", – говорит Лиззи Джексон, дизайнер интерьера из Атланты.

Оливковый – цвет природы

Осенняя цветовая гамма в гостиной с оливково-зелеными стенами / Фото Linwood

Поскольку оливково-зеленая краска напоминает об оливках – это цвет, исходящий от земли и природы. Поэтому оорганическое происхождение оливковое обладает успокаивающими свойствами.

Дизайнер интерьера Лиззи Джексон добавляет: "Постпандемическая культура заставляет нас жаждать связи с природой. Что создает его больше, чем землистые и природные оттенки, такие как оливково-зеленый?"