Советами, которые помогут создать никогда не вышедший из моды интерьер, поделилась Мануэла Хэмилфорд, основательница и креативная директор лондонской студии дизайна интерьера Hamilford Design.

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Шкафы в стиле шейкера

Фасады шкафов в стиле шейкера отличаются минимализмом. Для них характерна простая и четкая резьба, имеющая вид прямоугольной или квадратной рамы. Ручки на дверце едва заметны, а на современных моделях – могут быть скрытыми.



Фасады шкафов в стиле шейкер отличаются минимализмом / Фото Nordiskakok

Такие шкафы чаще всего встречаются на кухне и в ванной. Этот стиль хорошо сочетается и с современным дизайном и классикой. К тому же он успешно вписывается в эко-стиле, создавая дополнительный комфорт.



Такие шкафы чаще всего встречаются на кухне и в ванной / Фото Justinplace

Из-за своей универсальности и неприхотливости в уходе такие шкафы будут актуальны и сегодня, и через 20 лет.



Такие шкафы будут оставаться актуальными / Фото Blakeslondon

Цветовое оформление на основе серого

Серое оформление комнаты или определенной зоны также вневременное решение. Благодаря своей нейтральности серый не выходит из трендов и делает ваш ремонт вечно актуальным и стильным. К тому же любые его оттенки – от мягких и светлых до темных и тяжелых – придадут элегантности дому.



Серый – отличный фон для любых решений / Фото womensays

Дизайнер советует выбирать этот цвет тем, кто еще не решил, какой стиль предпочтет при оформлении помещения, ведь он станет отличным фоном для любого дизайна.



Серый цвет прекрасно дополнит любой интерьер / Фото homestolove

Светильники и фурнитура из темной бронзы

Нержавеющая сталь и хромированные светильники в ванных комнатах и кухнях являются одним из самых очевидных решений. Это тоже связано с тем, что они давно перекочевали в нестареющую категорию классики.



Бронзовые элементы выглядят дороже бесцветных аналогов / Фото The Radiator Company

Этот сплав, состоящий из меди и олова, достаточно прочный, легко очищается и вписывается в любой интерьер. Поэтому этот элемент не просто навсегда останется трендовым, но прибавит квартире роскоши.