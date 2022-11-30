Порадами, які допоможуть створити інтер'єр, що ніколи не вийде з моди, поділилася Мануела Хемілфорд, засновниця і креативна директорка лондонської студії дизайну інтер'єру Hamilford Design.

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Шафи в стилі шейкер

Фасади шаф у стилі шейкер відрізняються мінімалізмом. Для них характерне просте і чітке різьблення, що має вигляд прямокутної або квадратної рами. Ручки на дверцятах ледве помітні, а на сучасних моделях – можуть бути прихованими.



Фасади шаф у стилі шейкер відрізняються мінімалізмом | Фото Nordiskakok

Такі шафи найчастіше зустрічаються на кухні та у ванній. Цей стиль добре поєднується і з сучасним дизайном, і з класикою. До того ж він вдало вписується в екостилі, створюючи затишок.



Такі шафи найчастіше зустрічаються на кухні та у ванній / Фото Justinplace

Через свою універсальність та невибагливість у догляді такі шафи будуть актуальними і сьогодні, і через 20 років.



Такі шафи будуть залишатися актуальними / Фото Blakeslondon

Колірне оформлення на основі сірого

Сіре оформлення кімнати або певної зони також є позачасовим рішенням. Завдяки своїй нейтральності, сірий не виходить із трендів та робить ваш ремонт вічно актуальним та стильним. До того ж будь-які його відтінки – від м'яких і світлих до темних і важких – додадуть елегантності будинку.



Сірий – чудовий фон для будь-яких рішень / Фото womensays

Дизайнерка радить обирати цей колір тим, хто ще не вирішив, якому стилю надасть перевагу при оформленні помешкання, адже він стане чудовим тлом для будь-якого дизайну.



Сірий колір чудово доповнить будь-який інтер'єр / Фото homestolove

Світильники та фурнітура із темної бронзи

Нержавіюча сталь і хромовані світильники у ванних кімнатах і кухнях є одним із найочевидніших рішень. Це теж пов'язано із тим, що вони давно перекочували у категорію класики, яка не старіє.



Бронзові елементи виглядають дорожче, аніж безколірні аналоги / Фото The Radiator Company

Цей сплав, що складається з міді та олова, є досить міцним, легко очищається та вписується у будь-який інтер'єр. Тому цей елемент не просто назавжди залишиться трендовим, але й додасть квартирі розкоші.