На самом деле, покупая новую мебель, важно не поддаваться трендам, ведь она быстро исчезает. Однако совсем игнорировать их тоже не вариант – лучше воспринимать как совет. Часто тенденции диктуют то, что становится долговечным, как, например, мебель теплых коричневых тонов. Это действительно тренд, который никогда не пройдет.

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Темное дерево

Дизайнер интерьера в Техасе Шелаг Конвей прогнозирует, какие тона древесины будут популярны для мебели в 2024 году. "Темнее древесина возвращается в наши дома", – говорит эксперт, поделившись, что орех является одной из любимых пород древесины для мебели.

Светлые оттенки коричневого

Шоколадная или темно-коричневая деревянная мебель – не единственные тона, которым эксперты прогнозируют популярность в 2024 году. Светлые оттенки коричневого тоже будут в тренде.

"В 2024 году мы утонем в коричневом наилучшим образом. Цвет кофе, капучино и латое – теплые оттенки, которые будут популярны", – говорят дизайнеры.

Мебель светло-коричневых тонов также будет в тренде в 2024 году / Фото Pexels

Земляные тона

Это прекрасные оттенки природы, среди которых есть как нейтральные, так и смелые тона. Многие думают, что землистый только коричневый, но это не так.

Зеленые, серые, приглушенные красные и другие теплые оттенки, вдохновленные природой, достигнут пика популярности в 2024 году. Это, в конце концов, означает то, что зеленая мебель, которая была очень популярна в этом году, в дальнейшем будет в тренде.