Насправді, купуючи нові меблі, важливо не піддаватися трендам, адже вони швидко зникають. Проте зовсім ігнорувати їх теж не варіант – найкраще сприймати як пораду. Часто тенденції диктують те, що стає довговічним, як, до прикладу, меблі теплих коричневих тонів. Це справді тренд, який ніколи не мине.

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Темне дерево

Дизайнерка інтер'єру в Техасі Шелаг Конвей прогнозує, які тони деревини будуть популярні для меблів у 2024 році. "Темніша деревина повертається в наші домівки", – каже експертка, поділившись, що горіх є одним з її улюблених порід деревини для меблів.

Світлі відтінки коричневого

Шоколадні чи темно-коричневі дерев'яні меблі – не єдині тони, яким експерти прогнозують популярність у 2024 році. Світлі відтінки коричневого теж будуть в тренді.

"У 2024 році ми потонемо в коричневому найкращим чином. Колір кави, капучино та лате – теплі відтінки, які будуть популярні", – кажуть дизайнери.

Меблі світло-коричневих тонів також будуть в тренді у 2024 році / Фото Pexels

Земляні тони

Це прекрасні відтінки природи, серед яких є як і нейтральні, так і сміливі тони. Багато хто думає, що землистим є лише коричневий, але це не так.

Зелені, сірі, приглушені червоні та інші теплі відтінки, натхненні природою, досягнуть піка популярності у 2024 році. Це, зрештою, означає те, що зелені меблі, які були дуже популярні цього року, надалі будуть в тренді.