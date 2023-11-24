Какие цвета мебели будут самыми популярными в 2024 году

Дизайнеры прогнозируют, что в 2024 году мебель будет очень личным и продуманным выбором. И все же столы, шкафы и тумбы в некоторых цветах люди будут выбирать чаще всего. Такая тенденция наблюдается уже сейчас.

На самом деле, покупая новую мебель, важно не поддаваться трендам, ведь она быстро исчезает. Однако совсем игнорировать их тоже не вариант – лучше воспринимать как совет. Часто тенденции диктуют то, что становится долговечным, как, например, мебель теплых коричневых тонов. Это действительно тренд, который никогда не пройдет.

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Темное дерево

Дизайнер интерьера в Техасе Шелаг Конвей прогнозирует, какие тона древесины будут популярны для мебели в 2024 году. "Темнее древесина возвращается в наши дома", – говорит эксперт, поделившись, что орех является одной из любимых пород древесины для мебели.

Светлые оттенки коричневого

Шоколадная или темно-коричневая деревянная мебель – не единственные тона, которым эксперты прогнозируют популярность в 2024 году. Светлые оттенки коричневого тоже будут в тренде.

"В 2024 году мы утонем в коричневом наилучшим образом. Цвет кофе, капучино и латое – теплые оттенки, которые будут популярны", – говорят дизайнеры.

Мебель светло-коричневых тонов также будет в тренде в 2024 году / Фото Pexels

Земляные тона

Это прекрасные оттенки природы, среди которых есть как нейтральные, так и смелые тона. Многие думают, что землистый только коричневый, но это не так.

Зеленые, серые, приглушенные красные и другие теплые оттенки, вдохновленные природой, достигнут пика популярности в 2024 году. Это, в конце концов, означает то, что зеленая мебель, которая была очень популярна в этом году, в дальнейшем будет в тренде.