Тренды первичного рынка недвижимости Киева: какие квартиры выбирают жители столицы

На киевском рынке наблюдается устойчивый рост спроса на первичную недвижимость. Об этом свидетельствуют результаты августовского исследования, проведенного порталом Address.ua.

Результаты основывались на анализе объявлений, размещенных на портале, а также активности пользователей (498 238 посещений в августе 2021). Согласно обработанным данным, за последний летний месяц, средняя цена квадратного метра жилой недвижимости на первичном рынке столицы составляла 1229 долларов за квадратный метр.

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Цены на недвижимость в Киеве / Фото Address.ua

Показатель в категории однокомнатных квартир в августе вырос в цене на 3,7%, и составил 1323 доллара за квадратный метр. Цена двухкомнатных квартир – 1217 долларов за квадратный метр, что на 5,1% больше, чем в июле 2021 года. Медианная цена трехкомнатных квартир составила 1141 доллара за метр квадратный.

Как распределяются цены на недвижимость в зависимости от района Киева

Как распределяются цены на недвижимость, в зависимости от района Киева / Фото Address.ua

Одним из самых дорогих районов в столице по-прежнему остается Печерский район – 1886 долларов за метр квадратный. На втором месте Шевченковский район, где медианная цена аналогичной площадь составляет 1676 доллара. Цены за квадратный метр в Голосеевском и Подольском районах составляют 1393 и 1307 долларов соответственно. В Оболонском районе эта цифра – 1306 долларов. Минимальная цена – 926 долларов зафиксирована в Днепровском районе.

Спрос на столичную недвижимость

В августе высоким спросом пользовались квартиры в ценовом диапазоне 50 – 70 000 долларов. Доля таких запросов составила 35%.

На втором месте – жилье в диапазоне до 30 000 долларов с долей 32% от общего количества запросов.

с долей 32% от общего количества запросов. Спрос на жилье с ценой 30 – 50 000 долларов в августе 2021 составил 29% запросов.

в августе 2021 составил 29% запросов. Запрос от 70 000 долларов и выше набрал всего 4%.

Спрос на недвижимость в соответствии со стоимостью / Фото Address.ua

Спрос на однокомнатные квартиры в августе 2021 был самым высоким по сравнению с другими группами жилья и составил 47% запросов. Двухкомнатными квартирами интересовались 40% пользователей портала. Трехкомнатными квартирами – 12% тех, кто решил приобрести недвижимость.

Спрос на недвижимость в соответствии с количеством комнат / Фото Address.ua

Больше всего покупателей интересуют квартиры, площадью от 50 – 80 квадратных метров. Доля таких запросов составила 36% от общего количества. Спрос на квартиры 35 – 50 квадратных метров оказался ниже, только 33% пользователей искали эти параметры. 25% интересовались недвижимостью до 35 квадратных метров. Процент запросов на квартиры площадью от 80 квадратов составил лишь 6%.

Спрос на недвижимость в соответствии с площадью квартиры / Фото Address.ua

В августе 2021 наибольший интерес у покупателя вызвал Голосеевский район столицы. Доля просмотров в этом районе составила 28% от общего количества. Далее в приоритете Дарницкий район – 12%. Днепровский и Шевченковский районы – 11%, Печерский район – 10%. Оболонским районом интересуются лишь 5% пользователей. Ещё меньше покупателей интересуется первичной недвижимостью в Подольском и Деснянском районах.

Спрос на недвижимость в соответствии с районом / Фото Address.ua

Распределение рынка недвижимости

Первичный рынок недвижимости стремительно растет / Фото Address.ua

В августе наблюдался высокий спрос на первичную недвижимость. Распределение спроса между первичным и вторичным рынками был следующим: 74% пользователей интересовались покупкой недвижимости на первичном рынке и лишь 26% – на вторичном.