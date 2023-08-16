Цена ошеломляет: где можно приобрести три коттеджа всего за 100 фунтов

Три коттеджа в отдаленном селе будут продавать на аукционе всего за 33 фунта каждый. Цена на дома такая дешевая не зря. Это становится ясно сразу, когда посмотреть на фото.

Это разрушенные постройки, в которые нужно будет вложить много средств и труда. Они расположены в деревне недалеко от города Карфилли, Южный Уэльс. Коттеджи называют идеальным вызовом для упорных мастеров.

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Коттеджи появятся на аукционе за 100 фунтов стерлингов

Все три коттеджа, известные как Wesley Buildings, можно приобрести по минимальной начальной ставке в 100 фунтов стерлингов на аукционе. Они уже давно покрыты растительностью и нуждаются в капитальном ремонте, прежде чем станут пригодными для проживания.

Домики имеют очень интересную историю. Настоящий владелец плотника купил коттеджи еще в 1979 году, когда вернулся из Саудовской Аравии. Они были старым семейным гнездышком, где родились прадед и мать хозяина. Когда мужчина увидел объявление, сразу решил приобрести недвижимость.

"Коттеджи в таком запущенном состоянии, что внутреннее обследование никто и не проводил", – отмечают организаторы аукциона.



Коттеджи нуждаются в капитальных вложениях и ремонте / Фото WNS

Хотя недвижимость в ужасающем состоянии, она вполне может стать "чистым полотном" для застройщика. Ведь они расположены в живописном большом селе, в 5 километрах к востоку от Карфилли.

Коттеджи будут проданы онлайн на аукционе Paul Fosh Auctions, который начнется в 12 часов 29 августа и закончится в 17 часов 31 августа.



За ремонт могут взяться либо очень упорные мастера, либо застройщик / Фото WNS