Це зруйновані будівлі, в які потрібно буде вкласти багато коштів та праці. Вони розташовані в селі неподалік від міста Карфіллі, Південний Уельс. Котеджі називають ідеальним викликом для завзятих майстрів.

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Котеджі з'являться на аукціоні за 100 фунтів стерлінгів

Усі три котеджі, відомі як Wesley Buildings, можна придбати за мінімальну початкову ставку в 100 фунтів стерлінгів на аукціоні. Вони вже давно вкриті рослинністю і потребують капітального ремонту, перш ніж стануть придатними для проживання.

Будиночки мають дуже цікаву історію. Теперішній власник тесля купив котеджі ще в 1979 році, коли повернувся з Саудівської Аравії. Вони були старим сімейним гніздечком, де народилися прадід і мати господаря. Тож коли чоловік побачив оголошення, одразу вирішив придбати нерухомість.

"Котеджі в такому занедбаному стані, що внутрішнє обстеження ніхто й не проводив", – зазначають організатори аукціону.



Котеджі потребують капітальних вкладень і ремонту / Фото WNS

Хоча нерухомість у жахливому стані, вона цілком може стати "чистим полотном" для забудовника. Адже вони розташовані в мальовничому великому селі, за 5 кілометрів на схід від Карфіллі.

Котеджі продадуть онлайн на аукціоні Paul Fosh Auctions, який розпочнеться о 12 годині 29 серпня і закінчиться о 17 годині 31 серпня.



За ремонт можуть взятися або дуже завзяті майстри, або забудовник / Фото WNS