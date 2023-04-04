Как их мыть: в Мэриленде продают дом, который имеет 300 окон

Есть предположение, что будущие владельцы особняка в Истоне, штат Мэриленд, "получат удовольствие" от мытья окон. В доме их целых триста.

Особняк построили в 2000 году владелец, являющийся инженером-строителем, и архитектор. Цена на недвижимость составляет 4,95 миллиона долларов.

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Количество окон поражает

Сотни окон расположены в пяти спальнях, шести ванных комнатах, кухне и других жилых помещениях. Из многих комнат открывается вид на бассейн и близлежащую реку Майлз.

В доме есть триста окон / Фото Realtor

Площадь особняка составляет около 740 квадратных метров. На первом этаже расположен основной люкс и офис.

Просторная спальня с деревянной мебелью / Фото Realtor

Это просто завораживает. Такого не увидишь каждый день. Когда ты заходишь и видишь все окна и весь свет, проникающий внутрь,

– говорит агент по листингу Роберт Лаказе.

Дом расположен примерно на 8,5 гектарах. В стоимость входит еще один участок площадью 8,5 соток. Там есть двухэтажный сарай с тремя стойлами, мойкой и кормовкой. Над сараем расположена квартира с двумя спальнями и одной ванной.

Сарай на территории ухоженный и вмещает несколько комнат / Фото Realtor