Сочетание творчества и гениальности: этот дом по проекту известного архитектора поразит каждого

Когда на рынке появляется какое-либо творение Фрэнка Ллойда Райта, все потенциальные покупатели начинают напрягаться. И не зря, ведь каждый дом этого архитектора-новатора является настоящим произведением искусства, как и эта собственность под названием Tirranna.

Хотя американский архитектор творил в 19-20 веках, его проекты до сих пор остаются уникальными и вызывают большой ажиотаж при выходе на рынок. Собственно этот дом в Коннектикуте уже продали за 6 миллионов долларов.

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Каждая деталь в дизайне поражает

Дом площадью почти 650 квадратных метров построили еще в 1956 году, но он до сих пор имеет безупречный вид. Внутри есть семь спален, восемь ванных комнат, гостиная, кухня и обеденная зона.

Архитектор спроектировал этот дом, как и большинство других, в стиле усония, который сам и создал. "Усоновские дома" – это обычно небольшие одноэтажные дома без гаража или складских помещений. Они часто имеют L-образную форму, плоские крыши, большие окна и теплый пол. В дизайне из материалов преобладает красное дерево.

Просторные комнаты с панорамными окнами / Фото Udor Photography

К этой собственности также принадлежит теплица, гостевое помещение, винный погреб, большой сарай, теннисный корт и бассейн. На территории поработал ландшафтный архитектор, и его японские сады с водопадом действительно "украшают" дом.

Фрэнк Ллойд Райт находился на пике популярности, когда он разрабатывал проект этого дома. Одновременно с ним архитектора работал над дизайном музея Соломона Гуггенхайма в Нью-Йорке. Есть данные, что некоторые из стеклянных окон знаменитого музея он использовал для строительства оранжереи.