Три вещи в гостиной, которые мы забываем убирать, хотя это очень важно

В вашей гостиной есть места или вещи, которые вы пропускаете во время уборки. Эксперты рассказали о некоторых из них, которые убирать очень нужно.

Эксперты говорят, что главное – это убирать места в гостиной, которых обычно не видно. Также следует заботиться о чистоте предметов, которые мы часто берем в руки.

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Потолочные вентиляторы и светильники

Многие забывают смотреть вверх – на освещение своей гостиной и потолочные вентиляторы.

"Обязательно начинайте свою процедуру уборки с протирания любых потолочных светильников или вентиляторов. Это очень важно для общей чистоты комнаты", – говорит эксперт.

Все пульты

Когда вы последний раз чистили пульты от телевизора и любых дополнительных устройств? Вероятно, это было достаточно давно. На самом деле все устройства дистанционного управления входят в список самых грязных мест в вашем доме.

"Очищайте пульт по крайней мере раз в неделю. Для этого сначала вытащите батарейки из пульта. Затем воспользуйтесь антибактериальной салфеткой или тканью, сбрызганной дезинфицирующим средством, и протрите всю поверхность. Если внутри кнопок есть грязь, осторожно очистите каждую кнопку". – советуют эксперты по уборке.

Пульты нужно чистить хотя бы раз в неделю.

Шторы и ковры

Если в вашей комнате неприятно пахнет, вероятнее всего, причиной является текстиль. Поэтому обязательно постирайте шторы, глубоко почистите ковры. Дополнительно можно использовать ароматическую свечу или даже просто проветрить гостиную.

"Сосредоточьтесь на свежем запахе. Приятный аромат в доме, безусловно, может создать эффект чистого пространства. Зажгите свечу или воспользуйтесь ароматическим спреем. Если позволяет погода, откройте окна и включите вентиляторы, чтобы воздух также циркулировал", – говорят профессиональные клинеры.