Чтобы облегчить работу, сосредоточьтесь на трех местах: коридоре, амбаре и зоне, где храните старые ненужные украшения. Именно эти помещения мы, как правило, плохо убираем, или вообще не убираем перед праздниками, хотя нужно.

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Старые украшения

Каждый из нас точно хранит много украшений, которые совсем не нужны, потому что уже прошло их звездное время. А еще в коробках с декором можно найти много поврежденных или сломанных украшений, которые просто лежат, потому что их жалко выбросить. Однако это нужно сделать, чтобы освободить место для новых.

"Прежде чем приносить новые праздничные украшения, очень важно отсортировать старые. Выбросьте все ненужное, а что хорошее – подарите кому-то. Это не только освобождает пространство, но и создает свежую и обновленную праздничную эстетику, а также облегчает разборку рождественского декора в январе" говорят эксперты.

Куча обуви и пакеты в коридоре

Профессиональные организаторы всегда соблюдают несколько правил устранения беспорядков в коридорах. Один из них – выбрасывать все ненужные пакеты и пакеты и складывать обувь перед праздниками.

"Начните с того места, которое или больше вас беспокоит, или первое, которое бросается в глаза, когда вы заходите в дом. Обычно это куча обуви и коробок", - говорят специалисты.

Просроченные продукты в кладовке

Если в холодильнике мы убираем достаточно регулярно, то до кладовой руки иногда не доходят. А там можно найти много просроченных продуктов. И лучше это сделать до того, как образуется неприятный запах и заведется мушка.

Предпраздничный период – идеальное время, чтобы навести порядок в амбаре и освободить место для новых продуктов.